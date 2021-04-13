В Петербург поступило 20 тыс. доз вакцины от коронавируса

Во вторник, 13 апреля, в Санкт-Петербург завезли новую партию доз вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V». На этот раз в Северную столицу поступило 20 тысяч комплектов доз.

В пресс-службе администрации губернатора города на Неве сообщили, что «Фармбаза» примет 19,8 тысяч доз препарата, которые совсем скоро доставят в медицинские учреждения и прививочные пункты.

За все время в Петербург поступило около 652,5 тысяч комплектов доз вакцины от «ковида». На данный момент, в городе есть 195,8 тыс. доз вакцины.

В Смольном напоминают, что массовая вакцинация является решающим фактором в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поэтому очень важно прививаться, особенно тем, кто находится в группе риска заболеваемости.