Коллективный иммунитет от коронавируса сформируется у петербуржцев лишь к концу года

В традиционном радиосообщении 12 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что благодаря массовой вакцинации коллективный иммунитет от коронавируса в Петербурге может быть сформирован в этом году. Беглов выразил надежду на то, что в скором времени, город снова сможет принимать туристов.

Изначально планировалось, что коллективный иммунитет будет сформирован у петербуржцев еще в июле, месяц назад – в августе. Однако, как показывает текущая эпидемиологическая ситуация, данные прогнозы были слишком оптимистичны.