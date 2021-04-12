За последние сутки на коронавирус проверили более 21 тыс. петербуржцев

Пресс-служба оперативного штаба по борьбе коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщила, что за последние сутки на коронавирус проверилось 21 тыс. 648 петербуржцев.

Кроме того, в Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 обратились 15 тысяч 943 человека.

Также сообщается, что участники движения #мывместе помогли более 203 тыс. жителям Петербурга, которые нуждаются в гуманитарной помощи. В основном получателями являются малообеспеченные многодетные семьи, одинокие граждане, а также пожилые петербуржцы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что количество заболеваний за последнюю неделю в Петербурге упало на 40%.