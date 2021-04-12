Количество заболеваний за прошлую неделю в Петербурге упало на 40%

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге продолжает идти на спад и стабилизироваться. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за прошлую неделю число инфицированных упало на 40,44%, то есть с 272 до 162.

В Северной столице для больных коронавирусом развернуто 5 273 коек, из которых свободных осталось более 18%.

Кроме того, межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции сообщил, что за данный период снизилось также число госпитализаций взрослых пациентов — на 4,37%, а также уменьшилось количество активных больных — на 2,81%.

Также жителям города на Неве напомнили, что решающую роль в борьбе с коронавирусом играет массовая вакцинация.