За минувшую неделю в Петербурге увеличилось количество инфицирований «ковидом» почти на 3,84%

В Петербурге снова наблюдается тенденция на увеличение количества заболеваемости вирусом COVID-19. Так, за минувшую неделю стало на 3,84% больше заражений коронавирусной инфекцией. Данные сравнили с показателями 4 апреля. Об этом сообщает межведомственный координационный совет по противодействию распространению вируса в Петербурге.

Согласно данным на 11 апреля, в городе зарегистрировали 893 новых случая заражения вирусом COVID-19, а неделей ранее заразилось 860 петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о 18 тысячи тестирований на «ковид», сделанных за минувшие сутки.