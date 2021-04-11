За прошедший день более 18 тысячи петербуржцев проверились на «ковид»

В Петербурге продолжается тенденция на нестабильную обстановку с уровнем заболеваемости среди горожан. За минувшие сутки 18 056 петербуржцев сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Данные на 11 апреля предоставил Оперативный штаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Кроме того, за последний день горожане позвонили 6 272 раза по номеру «122». Петербуржцы продолжают обращаться в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о 699 новых инфицирований вирусом COVID-19. Всего за период пандемии в Петербурге заразилось 401 тысяча человек.