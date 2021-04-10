За неделю в Петербурге выросло количество заражений «ковидом»

В Петербурге снова наблюдается рост заболеваемости инфекцией коронавируса. Так, за минувшую неделю в городе зафиксировано на 3,84% больше случаев инфицирований, чем семь дней ранее. Об этом сообщает межведомственный координационный совет по противодействию распространения в Петербурге коронавируса.

Согласно данным на 10 апреля, за минувшую неделю заразилось 893 петербуржца, а неделей ранее было зарегистрировано 860 случаев заболеваний.

«Призываю всех петербуржцев пройти вакцинацию. Только вместе мы сможем выработать коллективный иммунитет и противостоять вирусу», — сообщает губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ситуация с вирусом нестабильна уже несколько месяцев, в связи с этим существует опасность возникновения третьей волны коронавируса этой весной, либо в начале лета.