Вместо недельного тура индийцы находятся в Петербурге уже год

Путешествие туристов из Индии затянулось на год вместо семи дней, как предполагалось изначально. Причиной задержки стала пандемия коронавируса. Так, первая группа туристов состоит из 29 человек. Они приехали в Петербург в начале пандемии. С тех пор им не удается покинуть пределы не то что страны, но и отеля. Об этом сообщает «78 канал».

Известно, что изначально группа прибыла на тур в семь дней. По окончанию путешествия четыре человека из группы заразились вирусом COVID-19. Это стало причиной решения Роспотребнадзора о запрете на вылет для всей группы. Более того, отель охранят Росгвардия, запрещающая участникам группы покидать территорию.