Петербуржцы смогут привиться от вируса COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона»

В Петербурге открыли 41 пункт вакцинации. Теперь петербуржцы смогут привиться не только препаратом «Спутника V», но и «ЭпиВакКороной». Основное отличие препаратов в том, что новое лекарство вводится лишь один раз, так как является однокомпонентным. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Наибольшее количество пунктов вакцинации с новым препаратом находится в Калининском районе. Здесь представлено 4 таких центра. На один меньше находится сразу в нескольких районах города: в Кировском, Выборгском, Красногвардейском, Московском, Петроградском, Приморском и Невском.

Также по два пункта вакцинации с новым препаратом расположились в Центральном, Пушкинском, Фрунзенском и Василеостровском районах, а по одному пункту есть в Курортном, Адмиралтейском, Кронштадтском и Колпинском районах города.