Директор НИИ Пастера объяснил разницу между двумя российскими вакцинами от «ковида»

В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Данный препарат был разработан центром «Вектор» в Новосибирске. Арег Тотолян, директор НИИ имени Пастера, объяснил разницу между двумя российскими вакцинами от коронавируса.

Специалист отметил, что препараты отличаются принципом действия. «ЭпиВакКорона» не вызывает побочных эффектов за счет действия пептидов, а в «Спутнике V» в организм вакцинируемого доставляют фрагмент вируса при помощи вектора аденовируса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге в ТРК «Гулливер» октроют дополнительный 13-й пункт вакцинации.