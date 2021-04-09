В Петербурге назвали предположительную дату начала третьей волны коронавируса

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил примерную дату начала третьей волны коронавирусной инфекции в городе. Предположительно, что новая волна вируса начнется в конце апреля этого года. Кроме того, замглавы города отметил, что Петербург отстает от Европейских стран по заболеваемости примерно на один месяц.

Также Эргашев отметил, что необходимо поддерживать свой иммунитет. Вице-губернатор отметил, что защиту населения сможет обеспечить только то, что около полумиллиона человек провакцинируется.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге тест на коронавирус сдали более 21 тысячи жителей города.