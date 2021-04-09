Петербуржцы смогут удаленно получить лекарства и медицинские справки

У жителей Санкт-Петербурга появится возможность удаленно получать медицинские справки, рецепты на лекарства, результаты исследований и другие услуги. Такой способ станет доступным в рамках реализации проекта цифровой трансформации Северной столицы по направлению «Здравоохранение». На данный момент, все вышеперечисленные услуги пациент может приобрести только при личном обращении.

Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга, сообщил, что онлайн-сервисами уже воспользовалось более 3 млн человек. Всего доступно 44 подобных сервиса, но 42 из них предназначены для пациентов.

Кроме того, замглавы города на Неве отметил, что до конца 2021 года во многие медицинские учреждения поступит новая цифровая техника.