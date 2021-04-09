За минувшие сутки тест на коронавирус сдали более 21 тысячи петербуржцев

За последние сутки на коронавирус обследовали 21 648 жителей Петербурга. Данная информация была предоставлена в пресс-службе губернатора Северной столицы.

Операторами было обработано 15 943 вызова, которые поступили по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Жители Петербурга, которые нуждаются в помощи волонтеров, могут оставить заявку с помощью звонка на горячую линию по телефону 8-800-200-34-11. В период с 5 октября волонтерами было выполнено 6 710 заявок.

Напомним, сегодня начинает работу 13-й мобильный пункт вакцинации в ТРЦ «Гулливер», расположенном на Торфяной дороге.