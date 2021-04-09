В Петербурге откроют 13-й мобильный пункт вакцинации

Новый пункт вакцинации отроют в ТРК «Гулливер», расположенном на Торфяной дороге, 9 апреля. Работа пункта будет осуществляться ежедневно с 12 до 19 часов.

В настоящее время в Петербурге можно привиться от коронавирусной инфекции в нескольких пунктах вакцинации, в их числе пункты, расположенные на Невском проспекте, Коломяжском проспекте, на Якорной улице, Петергофском шоссе и др. Один из пунктов вакцинации расположен на «Газпром Арене», кроме того, привиться можно в Ледовом дворце.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, на данный момент в Петербурге 134 пункта вакцинации, расположенных в различных медицинских учреждениях.