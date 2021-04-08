Олег Эргашев сообщил об открытии в Петербурге еще семи пунктов вакцинации

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что власти Петербурга планируют расширять сеть пунктов вакцинации в город. Также он сообщил, что с Минздравом России уже подписано соглашение об открытии еще семи прививочных пунктов в Петербурге.

Кроме того, замглавы города сообщил о том, что в городе нет дефицита вакцины от коронавирусной инфекции. За последние три дня в регион поступило 74 100 доз «Спутника V». Еще ожидается поставки 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», которая прибудет в Северную столицу до конца этой недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Центральную фармацевтическую базу Петербурга, 8 апреля, доставили 13 700 доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».