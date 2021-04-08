Более 23 000 жителей Петербурга сдали тест на коронавирус за сутки

Более 23 тысяч петербуржцев были обследованы на наличие коронавируса за минувшие сутки. Данная информация была предоставлена Оперативным штабом, который занимается отслеживанием ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки тест на коронавирус в Петербурге сдали 23 085 граждан. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, сотрудники Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, обработали 15 188 вызовов, поступивших по номеру 122.

Волонтеры обработали 6 688 заявок на оказание помощи одиноким жителям Петербурга и пожилым людям. Для того, чтобы получить помощь волонтера, необходимо обращаться по телефону 8-800-200-34-11.