Число пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло на 14% за неделю

По информации, которая была предоставлена Межведомственным городским советом по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, за неделю количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 14%.

31 марта было зарегистрировано 746 новых случаев коронавируса, на 7 апреля коронавирусом заразился 851 человек. В отчете совета говорится о медленном и нестабильном снижении темпов распространения коронавирусной инфекции. Сообщается, что предотвратить новую волну пандемии может только массовая вакцинация населения.

За прошедшие сутки от коронавируса привились 8 660 человек, 3 899 граждан сделали повторную прививку.