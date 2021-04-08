В Петербург поступили 13 700 доз вакцины "ЭпиВакКорона"

На Центральную фармацевтическую базу Петербурга в четверг, 8 апреля, доставили 13 700 доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Кроме того, поступила партия вакцины «Спутник V» в составе 24 600 доз.

Это первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона», поставленная в Петербург: пилотную партию в составе 1000 доз доставили еще в декабре прошлого года, она была использована в целях вакцинации сотрудников управления Роспотребнадзора.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе сформирован запас, достаточный для того, чтобы увеличить число вакцинируемых граждан.