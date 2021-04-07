За минувшие сутки количество госпитализаций с «ковидом» в Петербурге выросло на 17%

В Петербурге наблюдается угроза возникновения третьей волны вируса COVID-19. За последние сутки ухудшилась ситуация с количеством госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией или «ковидом». Так, за минувший день прирост количества госпитализаций составил 17%. Об этом сообщает межведомственный координационный совет.

При этом в ведомстве уточняют, что другие показатели продолжают снижаться ежедневно.

«Количество новых случаев регистрации COVID-19 в медицинских организациях снизилось по сравнению с прошлым вторником на 3,9 %. Также за неделю на 5,2% уменьшилось количество активно больных этой инфекцией», - сообщили в координационном совете.

В связи с этим петербуржцев предупреждают о необходимости сделать прививку от вируса до наступления третьей волны пандемии.