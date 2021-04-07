За последние три дня в Петербург поступило 74 100 доз вакцины от коронавируса

В Петербург после зафиксированного дефицита препаратов от вируса COVID-19 продолжают поступать поставки. Так, за последние три дня в город прибыло 74 100 доз вакцины. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Кроме того, к концу недели в Северной столице ожидается поставка в количестве 14 тысяч доз. В город прибудет партия препарата «ЭпиВакКорона».

За весь период вакцинопрофилактики в Северную столицу прибыло 540 тысяч вакцины «Спутник V». При этом более 423 тысячи горожан привились препаратом, а более 304 тысяч человек завершили полный цикл вакцинации.