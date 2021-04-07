В Петербурге появится 7 новых пунктов вакцинации

В Петербурге планируют развернуть семь новых прививочных центров. Пункты будут открыты в ближайшее время. Соответствующие бумаги подписывает Смольный и Минздрав РФ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Подписываем соглашение с Минздравом России об открытии еще семи прививочных пунктов. Сейчас наши усилия должны быть направлены на привлечение петербуржцев к вакцинопрофилактике», — отмечает вице-губернатор города Олег Эргашев.

На данный момент в городе работают 134 стационарных пункта вакцинации и 20 выездных бригад. Кроме того, в Петербурге развернуты 12 мобильных пунктов.