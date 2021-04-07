За минувшие сутки почти 18 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус

В Петербурге за прошедший день 17 869 жителей города проверились на наличие инфекции вируса COVID-19. Всего за весь период пандемии в городе было сдано более 7,8 млн тестирований. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Получить консультацию по вопросам, связанным с коронавирусом по-прежнему можно по телефону «122». так, Единая региональная информационно-справочная служба за минувшие сутки обработала 15 964 вызовов.

Напомним, в городе продолжает сохраняться угроза возникновения третьей волны коронавирусной инфекции.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об ожидаемых 14 тысяч доз вакцины от коронавируса в течение этой недели.