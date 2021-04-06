В Петербург прибыла новая партия комплектов вакцины от коронавируса

После ликвидации дефицита препаратов от инфекции коронавируса в город продолжают приходить поставки комплектов доз вакцин «Спутник V». Новая партия вакцин прибыла в Петербург 6 апреля, во вторник. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Новая партия доставила 29 700 комплектов вакцины от вируса COVID-19. Дозы хранятся на центральной фармацевтической базе города. В ближайшее время ампулы развезут по 134 прививочным пунктам Петербурга.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета среди петербуржцев не хватает еще 950 тысяч вакцинаций.