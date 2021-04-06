За неделю в Петербурге на 6% выросло количество госпитализаций «ковид-пациентов»

В Петербурге продолжает наблюдаться тенденция на снижение количества новых заболеваний коронавирусом. Однако за минувшую неделю в городе выросло количество госпитализаций пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает межведомственный координационный совет по борьбе с вирусом COVID-19.

Так, за последнюю неделю число госпитализаций выросло на 6,19% по сравнению с данными неделей ранее. При этом количество новых инфицирований сократилось на 8,11%.

Эксперты по-прежнему напоминают, что в городе сохраняется высокий риск возникновения третьей волны коронавирусной инфекции.