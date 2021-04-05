В Петербурге свободно 17% коек для коронавирусных больных

В Северной столице продолжает наблюдаться тенденция на снижение уровня заболеваемости инфекцией коронавируса. По данным на 5 апреля в городе развернуто 5 347 коек для больных вирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При этом, свободных коек всего 915, что составляет 17% от всего коечного фонда, размещенного в 13 больницах Петербурга.

«Заболеваемость идет на убыль. Последние два месяца мы возвращаем городские и федеральные стационары к плановому режиму работы», — комментирует градоначальник Александр Беглов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о 22 тысячах петербуржцев, сделавших тестирования на наличие инфекции коронавируса.