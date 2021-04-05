Стали известны обстоятельства гибели 13-летнего подростка в лесу

Напомним, тело пропавшего 13-летнего мальчика обнаружили 3 апреля. Труп был найдет в лесном массиве Мурино, между деревьями в 2 км от дома по Лесной улице, за рекой Охтой. Поиск ребенка осуществляла поисковая группа «ЛизаАлерт».

По версии следствия, причиной гибели подростка стало переохлаждение. Сообщается, что тело мальчика было накрыто ковролином, голова ребенка лежала на стволе дерева. В результате внешнего осмотра признаков насильственной смерти на теле подростка обнаружено не было.

Подросток пропал 29 марта: мальчик отпросился на прогулку перед празднованием дня рождения брата.