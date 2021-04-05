В Ледовом дворце начнет работать мобильный пункт вакцинации

В Невском районе Северной столицы в Ледовом дворце 6 апреля откроется пункт вакцинации от коронавируса.

По информации, предоставленной пресс-службой Смольного, пункт будет обслуживаться выездной бригадой городской поликлиники №94 Невского района. Для того, чтобы привиться от коронавирусной инфекции, всем желающим необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что в Петербурге продолжается процесс массовой вакцинации. Привиться от COVID-19 петербуржцы могут в поликлиниках, а также мобильных пунктах. Беглов отметил, что власти города стараются предоставить петербуржцам возможность сделать прививку в комфортных для них условиях и в удобное время.