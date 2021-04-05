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В феврале от коронавируса скончались 1 445 граждан

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© Фото: pixabay.com

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Смертность в феврале 2021 года превысила показатель прошлого года на 1,2 тысячи.

Согласно данным Росстата, у 124 скончавшихся пациентов тест на коронавирусную инфекцию не выявили, COVID назвали возможной причиной смерти. Данная информация была предоставлена в пресс-службе учреждения.

За месяц в Петербурге скончалось 6,2 тысячи граждан. В аналогичный период в 2020 году показатель смертности был на 1,2 тысячи меньше.

По последним данным, с начала распространения коронавирусной инфекции в Петербурге скончались 12 394 пациента. 351 592 гражданина выздоровели. Вакцинация по-прежнему считается наиболее эффективным средством защиты от заражения коронавирусной инфекции. От коронавируса привились уже более 400 000 жителей Северной столицы.

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