В феврале от коронавируса скончались 1 445 граждан

Согласно данным Росстата, у 124 скончавшихся пациентов тест на коронавирусную инфекцию не выявили, COVID назвали возможной причиной смерти. Данная информация была предоставлена в пресс-службе учреждения.

За месяц в Петербурге скончалось 6,2 тысячи граждан. В аналогичный период в 2020 году показатель смертности был на 1,2 тысячи меньше.

По последним данным, с начала распространения коронавирусной инфекции в Петербурге скончались 12 394 пациента. 351 592 гражданина выздоровели. Вакцинация по-прежнему считается наиболее эффективным средством защиты от заражения коронавирусной инфекции. От коронавируса привились уже более 400 000 жителей Северной столицы.