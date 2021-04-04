За прошедшие сутки в Ленобласти коронавирусом заразилось 99 человек

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, несмотря на снижение количества суточных заболеваний, остается напряженной. Так, за последние сутки коронавирусом в Ленинградской области заразилось 99 человек. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также отметим, что заболеваемость в области находится на стабильном уровне. Днем ранее, в субботу, 3 апреля, количество инфицированных также составило 99 человек. Число выздоровевших за прошедшие 24 часа составил 78 граждан. Жертвами вируса стали 10 пациентов.

За этот же период в России заразилось 8 тысяч 817 человек.