Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 28 человек

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге в последнее время сильно не изменяется. По-прежнему Северная столица находится на втором месте среди городов России по числу суточных заражений. Первую строчку занимает опять Москва — 1991 заражений за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 711 случаев инфицирования. За все время пандемии в городе заразилось 397 тысяч 477 петербуржцев. С вирусом смогли справиться 955 граждан. Жертвами коронавируса за сутки стали 28 человек, за все время — 12 394 петербуржца.

В Ленинградской области за сутки выявили 99 случаев заражения, 78 человек смогли поправиться и 10 жителей области умерли от вируса.