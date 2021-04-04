Петербургская журналистка рассказала о симптомах коронавируса после вакцинации

Известно, что ни одна вакцина в мире, помогающая избежать вирусных заболеваний, не может дать стопроцентную гарантию, что человек не заболеет инфекцией снова. Прививка только помогает организму справиться с инфекцией, потому что в дальнейшем иммунитет с этим уже «знаком».

Нина Астафьева, журналистка из Санкт-Петербурга, рассказала, что после вакцинации в январе она снова заболела коронавирусом в марте. Она отметила, что самым неприятным симптомом оказался сильный насморк. Некоторые врачи отмечают, что данная «паталогия» встречается чаще у вакцинированных людей, которые были заражены.

Также отмечается, что некоторые , кто поставил вакцину и после заболел, испытывают субфебрильную температуру около 37,2 – 37,3 градусов, редкий небольшой кашель и потерю обоняния.