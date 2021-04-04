За сутки на коронавирус обследовали около 20 тыс. петербуржцев

В Санкт-Петербурге за последние сутки на коронавирусную инфекцию обследовали 19 тысяч 542 человека.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что в Единую информационно-справочную службу по вопросам, которые связаны с вирусом, по номеру 122, поступило 6242 заявки.

Кроме того, с октября на портале #мывместе зарегистрировалось 1463 активиста. Из которых 1160 человек прошли обучение и прошли аккредитацию. За весь период гуманитарную помощь получили 203 тысячи 313 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за прошедшую неделю количество выздоровевших петербуржцев снизилось на 14%, по сравнению с прошлой неделей.