За неделю количество выздоровевших от «ковида» петербуржцев снизилось на 14%

В межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в Санкт-Петербурге снизилось количество человек, которые смогли справиться с болезнью. Этот показатель достиг 14%.

Днем ранее было зафиксировано 1019 пациентов, которых выписали из стационара, а неделю назад, 27 марта, эта цифра составляла 1192 человека. Кроме того, за неделю упал показатель тех пациентов, который обращались за помощью, связанной с коронавирусом — на 31%. За прошедшие сутки обратилось 800 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за последнюю неделю количество жителей Северной столицы, которые заразились «ковидом», снизилось на 31,27%.