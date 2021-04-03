За минувшую неделю в Петербурге снизилось количество инфицированных

В Петербурге продолжает наблюдаться тенденция к снижению роста заболеваемости инфекцией коронавируса. За последние семь дней количество обращений от петербуржцев с диагнозом COVID-19 сократилось на 31,27%. Данные предоставили в субботу, 3 апреля, в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Петербурге коронавируса.

Согласно отчету, показатель на 3 апреля составляет 800 человек, а неделей ранее, 27 марта, он составлял 1 164 пациента, что на 31, 27% больше. Соответственно, уровень заболеваемости продолжает падать. Однако ситуация с вирусом в Петербурге все еще нестабильна.

«Существует вероятность нового роста заболеваемости. Необходимо соблюдать противоэпидемические меры – это ношение средств индивидуальной защиты, социальная дистанция в общественных местах. Решающее значение имеет массовая вакцинация населения», – сообщают в совете.