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Эксперты положительно оценили замену маршрутных такси низкополыми автобусами

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© Фото: baltphoto.ru

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По мнению аналитиков, реформа общественного транспорта благоприятно скажется на обстановке на дорогах города.

В Петербурге не утихают споры по поводу грядущей реформы общественного городского транспорта. Основным пунктом прений становится отмена маршруток. Эксперты проанализировали ситуацию и сделали вывод, что реформа необходима петербуржцам и в ней нет ничего плохого. Об этом сообщает интернет-издание «Петербургский дневник».

Согласно данным аналитиков, замена маршруток новыми автобусами имеет множество плюсов. Так, вместо маршруток люди смогут передвигаться на комфортабельных и современных автобусах с низким полом, что позволит быстрее заходить и выходить с автобуса, а также позволит маломобильным гражданам удобно передвигаться по городу. Кроме того, автобусные маршруты подконтрольны городу в отличие от маршрутных. Таким образом, общественный транспорт будет двигаться по необходимым для горожан маршрутам, а не по выгодным для владельцев маршруток.

В частности, аналитик движения «Транспорт и горожане» Арсений Афиногенов отметил, что замена маршруток сделает передвижение на общественном транспорте более безопасным, так как «из-за небольших размеров маршрутка может запросто проехать по карману или даже тротуару», а это «большие риски для жизни пассажиров».

Кроме того, эксперт по пассажирскому автотранспорту Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин высказал мнение, что маршрутных такси вообще не должно существовать. Своим мнением он поделился в интервью петербургской «Комсомолке». Специалист отметил, что «сам должен оплачивать работу перевозчикам. И ни в коем случае не давать это делать только в тех местах, где это выгодно».

Напомним, Комтранс ранее заявил о реформе общественного транспорта, предполагающей к лету 2022 году заменить маршрутные такси на автобусы.

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