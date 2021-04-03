Вакцину от коронавируса получили уже более 400 тысяч петербуржцев

В Петербурге более 400 тысяч жителей привились от вируса COVID-19. За весь период вакцинации в город поступило 465 842 комплекта доз препарата «Спутник V». Об этом сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Известно, что полный цикл вакцинации от инфекции коронавируса завершили 294 321 пациента.

«Количество вакцинированных от COVID-19 горожан достигло 401 057 человек, из них 294 321 полностью закончил цикл вакцинации. За пятницу первично привит 8931 человек, вторично — 5081. Итого за сутки выполнено 14 012 инъекций», — опубликовал данные комитет в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент в городских поликлиниках осталось 64 785 доз вакцины «Спутник V».