За минувшие сутки «ковидом» заразились 717 петербуржцев

В Северной столице наблюдается тенденция спада заболеваемости коронавирусной инфекцией среди горожан. За минувшие сутки диагноз COVID-19 зафиксировали у 717 петербуржцев. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Данные на 3 апреля продолжили тенденцию, которая длится в городе второй месяц – количество новых заболевших держится до 1000 случаев в сутки. Всего за период эпидемии коронавирусная инфекция зарегистрирована у 396 тысяч жителей Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о намерениях администрации города сформировать у населения Петербурга коллективный иммунитет в начале лета.