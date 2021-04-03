Почти 30 тысяч петербуржцев проверились за сутки на наличие вируса COVID-19

За минувшие сутки в Петербурге 22 979 человек обследовались на наличие инфекции коронавируса. Данные на 9:00 предоставили в субботу, 3 апреля в пресс-службе Смольного.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило около 13 тысяч вызовов.

Кроме того, продолжает работать портал #мывместе, в котором зарегистрировались 1 462 волонтера. Так, за период работы портала гуманитарную помощь получили 200 388 петербуржца.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о намерениях городской администрации сформировать коллективный иммунитет к июню.