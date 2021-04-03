К июню в Петербурге может сформироваться коллективный иммунитет к «ковиду»

В Петербурге власти города надеются на формирование популяционного иммунитета к вирусу COVID-19 к июню 2021 года, либо к концу лета. Соответствующий прогноз сделал вице-губернатор Владимир Княгинин.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в Таврическом дворце, обсудили предстоящую космическую конференцию Glex 2021. На мероприятии мирового масштаба необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры. Однако для подобных собраний в городе во избежание новых вспышек заболеваемости коронавирусом необходимо сформировать у населения Петербурга коллективный иммунитет.

Согласно прогнозу специалистов, вакцинация поможет сформировать иммунитет к концу лета, однако для проведения многих мероприятий в городе администрация рассчитывает на сформированный иммунитет уже к июню.