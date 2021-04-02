В Петербурге развернуто 133 стационарных прививочных пункта

В Петербурге продолжают функционировать прививочные пункты. На данный момент в городе работает 10 мобильных пунктов вакцинации, а также 133 стационарных прививочных пункта. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению.

Кроме того, дефицит препарата «Спутник V» ликвидирован к началу апреля. На данный момент для петербуржцев доступны 62 064 доз вакцины от коронавируса.

«Самое надежное средство от COVID-19 — это прививка. Сделать ее совсем несложно. Дефицита вакцины нет», — сообщает Олег Эргашев, вице-губернатор города.

Напомним, ранее Алексей Мартынов предложил вносить сведения о вакцинации в биометрические паспорта.