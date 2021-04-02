Количество петербуржцев, заразившихся вирусом COVID-19 продолжает снижать

В Петербурге продолжается тенденция снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекции. За прошедший месяц количество пациентов с диагнозом COVID-19 снизилось на 32%. Об этом сообщает Оперативный штаб по противодействию распространения вируса в Петербурге.

Данные сравнили с количеством заболевших инфекцией коронавируса в феврале 2021 года, когда было зафиксировано 41 102 случая инфицирования вирусом. Показатели за март 2021 года зафиксировали снижение заболеваемости на 32,6% и составили 27 720 пациентов.

Кроме того, в городе снизилось и количество госпитализаций на 7,3%.