Общественный транспорт Петербурга станет доступнее с 2022 года

Петербургский Комитет транспорта выступил с инициативой изменить большинство маршрутов общественного транспорта. Изменения вступят в силу летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Согласно плану, администрация Петербурга заключит контракты с государственными и коммерческими подрядчиками на 451 маршрут. В результате оптимизации более 100 городских маршрутов будет обновлено.

Ранее планировалось, что реализация транспортной реформы начнется в середине 2020-го года. Однако в связи с пандемией коронавируса начало программы перенесено на иной срок. К тому же, финансирование проекта не позволяло начать реализацию в 2020-2021 годах.