За последние сутки тест на Covid-19 сдали более 23 тыс. петербуржцев

В Санкт-Петербурге продолжается тестирование на наличие коронавирусной инфекции у петербуржцев. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге, 1 апреля, сообщил, что за последние сутки тест на «ковид» сдали 23 тысячи 601 человек.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что указанный период в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру «122» поступило 14 тысяч 988 вызовов.

Также, участники движения #мывместе за все время оказали гуманитарную помощь 6517 нуждающимся петербуржцам. С 5 октября на портале волонтеров было зарегистрировано 1447 человек, а аккредитацию и обучение прошли уже 1156 добровольцев.