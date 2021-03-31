За последние сутки тест на коронавирус сдали более 20 тыс. петербуржцев

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила, что в городе за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию сдали 20 тысяч 418 человек.

По номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с «ковидом» поступило около 15 тыс. 825 вызовов. За все время, с 5 октября, волонтеры, которые оказывают гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, выполнили уже 6498 заявок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Северной столицы предупреждают жителей города о том, что в Петербурге возможно появление третьей волны коронавируса.