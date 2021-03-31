Петербуржцев предупреждают о возможной третьей волне коронавируса

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщает, что в Санкт-Петербурге возможно появление третьей волны «ковида». Согласно приведенным данным по заболеваемости в городе, снижение второй волны чуть снизилось.

«Массовая вакцинация, применение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции важны для снижения распространения инфекции», — заявили в ведомстве.

На данный момент в Северной столице привилось 368 057 человек, 274 тыс. 342 из которых полностью закончили весь цикл вакцинации.