Петербуржцы рассказали об ощущениях после вакцинации «КовиВаком»

В Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова провели испытание третьей российской вакциной от коронавирусной инфекции «КовиВак». Участники эксперимента рассказали, что после первого визита тебе платят 70 тыс. рублей, а также 10 тыс. рублей после возвращения дневника самонаблюдения через полгода.

По словам участников, большинство вакцинированных — молодежь от 18 до 22 лет, но даже были женщины старше 30 лет.

Провакцинировавшаяся девушка рассказала, что после прививки у нее начали болеть мышцы, руки и место введения укола. У других ее соседок по палате наблюдались головные боли. Другой участник эксперимента рассказал, что не чувствует никаких отклонений в своем здоровье.