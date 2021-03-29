За прошедшую неделю количество новых заболеваний «ковидом» и госпитализаций пошло на спад

В Петербурге идет на спад уровень заболеваемости вирусом COVID-19. За минувшую неделю рост снизился на 21,9%. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Петербурге коронавируса.

Неделей ранее, 21 марта, суточный прирост заболеваемости «ковидом» составил 370 человек, а 28 марта, в воскресенье, уровень снизился до 296 новых пациентов. Кроме того, в городе продолжает снижается уровень госпитализаций. За минувшую неделю количество госпитализаций сократилось на 1,22%.

«В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в ряде стран Европы, в частности, в Финляндии, Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции», – уточняют в ведомстве.