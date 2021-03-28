На матче по баскетболу в Петербурге скончался тренер Виктор Королев

В Петербурге во время матча между петербургской и московской командой скончался тренер. Трагедия произошла 28 марта, в воскресенье, на 9-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Встреча состоялась между женскими командами по баскетболу в рамках третьего финала сезона 2020-2021. В начале игры тренер петербургской команды потерял сознание и умер на месте. В связи с этим матч остановили и перенесли на другую дату.

Виктор Королев работал тренером в СШОР «Купчинский Олимп» и СШОР Кировского района.