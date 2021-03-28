Прививку от коронавируса за сутки сделали более 7 тысяч петербуржцев

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге сообщил, что за последние сутки в Северной столице от вируса привилось 7 тыс. 240 человек. Также они отметили, что за все время в Петербурге привилось 354 тыс. 154 петербуржца. Полный цикл вакцинации прошли 269 тыс. 494 петербуржца.

«Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 55 688 комплектов», — сообщили в организации.

Многие жители Петербурга уже готовятся к новому дефициту препарата. Сейчас на вакцинацию можно будет записаться только с 9 апреля.