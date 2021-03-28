За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразился 701 человек

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге продолжает стабилизироваться и снижаться. На этот раз за прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом достигло отметки в 701 человек. Об этом 28 марта сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронаирусной инфекции. Жертвами за этот период стали 33 человека.

По всей стране за сутки выявлено 9088 случаев инфицирования вирусом. Число смертей за прошедшие 24 часа достигло отметки в 336 россиян.

Северная столица до сих пор находится на втором месте в рейтинге по суточным заболеваниям по стране. На первом месте по-прежнему находится Москва — 1878 человек, на третьем месте снова Московская область, где заразилось коронавирусом 610 граждан.